Infinitul Brâncuși, cel mai bine vândut artist român Astazi este Ziua Naționala Constantin Brancuși. Infinitul Constantin Brancuși s-a nascut la data de 19 februarie 1876, in satul Hobița din județul Gorj, Constantin Brancusi este cel mai bine vandut artist roman din toate timpurile, dar si unul dintre cei mai prezenti pe piata neagra a artei, estimata la 6 miliarde de dolari anual, scrie cunoaștelumea.ro. Un top realizat de cunoscuta casa de licitatii Artmark, la inceputul anului 2015, il plasa pe locul patru, intre cele mai vandute opere de arta din toate timpurile, intrecut doar de Giacometti, Modigliani si Matisse, dar devansand, de exemplu,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

