Nicolae Ciucă: ”Alegerile din iunie sunt despre oameni” Nicolae Ciuca, președintele PNL, le cere liberalilor sa iasa și sa vorbeasca cu oamenii, pentru a indeparta toate aceste indoieli ale lor fata de ceea ce au facut pana acum, sa le recunoasca ceea ce nu au reusit sa faca, dar sa se vada in ei onestitatea si angajamentul, responsabilitatea pentru ceea ce inseamna asumarea politica. Liderul PNL a subliniat ca alegerile locale nu sunt despre ideologie, despre doctrina de partid, ci sunt despre oameni, despre ce au facut. Declarația a avut loc duminica, la evenimentul de lansare a candidatilor PNL pentru alegerile locale din Maramures. Ionel Bogdan,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

