Magicianul Robert Tudor stă cu chirie și construiește 13 case. Banii nu i-au venit din scamatorii Din magie, Robert Tudor spera sa termine 13 case. Este vorba de un mic ansamblu rezidențial la care popularul rege al scamatoriilor a inceput munca la Dragomirești-Vale. Terenul de la marginea comunei unde s-a nascut și a copilarit, l-a moștenit de la parinții sai, originari din aceeași zona situata in imediata vecinatate a Capitalei. Deși locuiește cu chirie in prezent, in nordul Capitalei, cunoscutul showman de magie se gandește cu mult optimism la momentul in care casele pe care le va scoate la vanzare vor fi gata. Proiectul aprobat de primarie prevede și o strada ce leaga casele, careia Robert… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din magie, Robert Tudor spera sa termine 13 case. Este vorba de un mic ansamblu rezidențial la care popularul rege al scamatoriilor a inceput munca la Dragomirești-Vale. Terenul de la marginea comunei unde s-a nascut și a copilarit, l-a moștenit de la parinții sai, originari din aceeași zona situata…

- Cu afaceri in domenul imobiliar, turistic și sportiv, Ciprian Marica este una din fostele vedete ale fotbalului care și-a pus mereu banii la lucru. Atacantul care s-a retras la doar 30 de ani, joaca astazi in liga anteprenorilor dupa o cariera in care a punctat cluburi precum Stuttgart, Shalke 04 ori…

- Diana Șucu, soția multimilionarului Dan Șucu, impart nu numai spațiul matrimonial și ci mai multe afaceri. De mai bine de 18 ani impreuna, mama baieților finanțatorului FC Rapid (impreuna ii au pe Dan Matei de 18 ani și Pentru Andrei (16 ani), ate timp și pentru propriile sale afaceri. Fosta prezentatatoare…

- Nicusor Dan a fost intrebat, vineri, cum comenteaza afirmatiile lui Sorin Grindeanu conform carora nu a dorit sa preia metroul. ”Da, e o discutie care a inceput acum doi ani, doi ani si jumatate, din pacate ea s-a suprapus cu un moment in care noi ceream bani – 2022, tot anul 2022 noi am cerut bani…

- ”Se implinesc 5 ani de cand am aprobat, in calitate de Comisar European pentru Politica Regionala, 517 milioane EUR pentru linia de metrou M6 din Bucuresti. Acesti bani au fost acordati Romaniei pentru constructia a sase noi statii de metrou subterane intre zona 1 Mai si centrul comercial Baneasa –…

- Nicușor Dan (54 de ani), primarul general al Municipiului București, a anunțat ca in 2024 vor reincepe lucrarile la patinoarul „Mihai Flamaropol”. Tot in acest an ar urma sa fie pusa la punct documentația pentru doua noi sali de sport. In aprilie 2013, primarul de atunci al Capitalei, Sorin Oprescu…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a prezentat, duminica, proiectul de buget al institutiei pentru anul 2024, mentionand ca ar mai fi fost investitii pe care ar fi dorit sa le includa, insa reprezentantii municipalitatii vor sa fie responsabili cu bugetul local, sa nu duca Primaria ”din nou…

- Politistii din Alba fac cercetari pentru identificarea unei persoane care a inselat cu 32.000 de lei un varstnic, folosind metoda „Accidentul”. Batranul a fost sunat si anuntat ca fiul sau a suferit un accident rutier si are nevoie de bani pentru a primi ingrijirile necesare, apoi o persoana s-a prezentat…