Ciprian Marica, despre disciplina sa financiară: ”Banii schimbă omul care nu i-a avut. Eu i-am avut mereu!” Cu afaceri in domenul imobiliar, turistic și sportiv, Ciprian Marica este una din fostele vedete ale fotbalului care și-a pus mereu banii la lucru. Atacantul care s-a retras la doar 30 de ani, joaca astazi in liga anteprenorilor dupa o cariera in care a punctat cluburi precum Stuttgart, Shalke 04 ori Șahtior Donesk. Cei mai mulți bani i-a facut jucand timp de șase ani in Germania, mai bine de 17 milioane de euro. A parasit clubul sau iubit, FC Dinamo, unde caștiga 200 de dolari, pentru ca nu i-a marit salariul cu inca 100 de dolari. Și a ajuns multimilionar in euro. Astazi, Marica (38 de ani)… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Diana Șucu, soția multimilionarului Dan Șucu, impart nu numai spațiul matrimonial și ci mai multe afaceri. De mai bine de 18 ani impreuna, mama baieților finanțatorului FC Rapid (impreuna ii au pe Dan Matei de 18 ani și Pentru Andrei (16 ani), ate timp și pentru propriile sale afaceri. Fosta prezentatatoare…

- Nicusor Dan a fost intrebat, vineri, cum comenteaza afirmatiile lui Sorin Grindeanu conform carora nu a dorit sa preia metroul. ”Da, e o discutie care a inceput acum doi ani, doi ani si jumatate, din pacate ea s-a suprapus cu un moment in care noi ceream bani – 2022, tot anul 2022 noi am cerut bani…

- Invațamantul „gratuit” costa. Peste 500 de lei cheltuiesc parinții, luna de luna, cu fiecare copil, arata un studiu. Banii se duc pe rechizite , culegeri sau necesarul de la clasa, adica tot ce scoala ar trebui sa ofere, dar nu o face. La finalul unui an, cand parintii trag linie, costurile sunt fabuloase…

- Fanii de la Dinamo si de la CSA Steaua au fost „saltati” de mascati astazi. Totul dupa scandalul uluitor de la partida „cainilor” cu UTA, partida in care fanii echipelor rivale din Bucuresti s-au batut chiar pe teren. Conform surselor AntenaSport, mascatii au batut la usile mai multor suporteri de la…

- In contextul in care negocieri se afla intr-un punct mort, ”declansam (…) valuri de greva”, anunta presedintele GDL Claus Weselsky. Prima greva urmeaza sa dureze 35 de ore, sa inceapa miercuri, la ora 17.00 GMT (19.00, ora Romaniei), si sa vizeze pasageri. Aceste valuri de greva vor face astfel incat…

- Adriana Ceaușu este o tanara antreprenoare și profesoara de limba engleza, stabilita de 10 ani in Barcelona. Datorita profesionalismului care o caracterizeaza, a ajuns sa fie extrem de apreciata in domeniul ei, chiar daca a pornit la drum cu un dezavantaj major, acela de a se afla intr-o metropola unde…

- Vești bune pentru elevii din Romania! S-a anunțat ca vor intra banii pe tichetele educaționale destinate elevilor. Ce pot cumpara parinții cu suma destinata copiilor. 485 de tichete au fost validate in acest sens. De ce trebuie sa țina cont adulții.

- Il mai tineți minte pe Ștefan Stan, primul caștigator ”Vocea Romaniei”? Cel care in urma cu 13 ani a deschis lista caștigatorilor popularului show de televiziune, și-a mutat soția și cele doua fetițe in Germania insa continua sa faca naveta in țara unde mai caștiga din cantari in cluburi ori la nunți…