Foștii dinamoviști Borcea și Nețoiu fac echipă nouă, însă în imobiliare. 15 milioane de euro vor investi într-un bloc gigant Foștii acționari de la FC Dinamo, Cristi Borcea și Gigi Nețoiu fac echipa in construcțiile imobilioare. Cei doi afaceriști au planuri mari cu spațiul pe care s-a aflat unul dintre restaurantele emblematice ale protocoalelor din fotbalul romanesc, situat in nordul Bucureștiului. Conform lui Mitica Dragomir , Cristi Borcea și Gigi Nețoiu vor construi impreuna un complex imobiliar cu noua etaje. Un proiect ambițios, ce va cuprinde aproape 100 de apartamente, situat pe Șoseaua București- Targoviste, aproape de linia de centura a Capitalei. Prin firmele celor, cei doi afaceriști au obținut certificatul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

