Accident grav cu trei răniți, în Cluj. Două autoutilitare și o mașină, implicate Un accident rutier grav s-a produs, miercuri seara, in județul Cluj, aici unde doua autoutilitare și o mașina s-au lovit. Trei barbați au fost raniți, iar unul dintre aceștia a fost gasit incarcerat. Starea celui din urma este critica. Accident grav in Cluj. Trei barbați au fost raniți Evenimentul rutier a avut loc pe E 81, in zona localitații Șardu, comuna Sanpaul. In urma impactului dintre cele trei vehicule, trei barbați au suferit leziuni. Victima incarcerata este in stare grava. La fața locului au ajuns pompierii cu doua echipaje de descarcerare. De asemenea, in zona respectiva au fost solicitate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

