Refugiul de lux al Romaniței Iovan /FOTO! Vila din selectul cartier Primăverii este evaluată la circa 1 milion de euro! Refugiul de lux al Romaniței Iovan, vila din selectul cartier Primaverii. Apreciat designer vestimentar și femeie de afaceri (59 de ani) conduce de mai mult de 3 decenii propria casa de moda, una dintre cele mai apreciate in randul high life-ului autohton. O continuare fireasca a carierei sale de model și manechin inceputa in anii comunismului. Discreta, cu viața private ferita de ochii lumii, creatoarea de moda a ales intotdeauna luxul, inclusiv pentru caminul sau, situat intr-una dintre cele mai scumpe și vechi zone ale protipendadei Capitalei. Este vorba de carierul Primaverii, locul vechilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Foștii acționari de la FC Dinamo, Cristi Borcea și Gigi Nețoiu fac echipa in construcțiile imobilioare. Cei doi afaceriști au planuri mari cu spațiul pe care s-a aflat unul dintre restaurantele emblematice ale protocoalelor din fotbalul romanesc, situat in nordul Bucureștiului. Conform lui Mitica Dragomir…

- Creatoarea de moda Romanița Iovan locuiește intr-o vila de vis, situata in prestigiosul cartier Primaverii din București. Vila sa, care emana opulența și rafinament, gazduiește o colecție impresionanta de obiecte de lux, multe dintre ele piese unice.Casa, in care a locuit și alaturi de fostul sau soț,…

- Cu afaceri in domenul imobiliar, turistic și sportiv, Ciprian Marica este una din fostele vedete ale fotbalului care și-a pus mereu banii la lucru. Atacantul care s-a retras la doar 30 de ani, joaca astazi in liga anteprenorilor dupa o cariera in care a punctat cluburi precum Stuttgart, Shalke 04 ori…

- Romanița Iovan și Iulian Gogan sunt impreuna de 14 ani, insa pana acum, aceștia nu s-au hotarat sa faca pasul cel mare. De altfel, creatoarea de moda a declarat de multe ori ca relația lor merge și așa foarte bine. Romanița Iovan a dezvaluit ca logodnicul ei este foarte atent și o face sa zambeasca…

- Romanița Iovan și Iulian Gogan formeaza un cuplu de 16 ani și reușesc sa se inteleaga la fel de bine, ca la inceputul relatiei. Creatoarea de moda a dezvaluit cum reușesc sa se ințeleaga la fel de bine, dupa o relație de 16 ani.Dragostea dintre Romanita și Iulian este la fel de puternica. „Nu e vorba…

- Romanița Iovan, dupa zece ani de la tragedia aviatica din Munții Apuseni: „Adrian a murit de frig. Putea fi salvat” Romanița Iovan, dupa zece ani de la tragedia aviatica din Munții Apuseni: „Adrian a murit de frig. Putea fi salvat” La zece ani de la tragedia aviatica ce i-a curmat viața pilotului Adrian…

- Romanița Iovan se afla, din nou, la crucea din Apuseni, in memoria fostului soț, la 10 ani de la tragedia care i-a curmat viața pilotului Adrian Iovan. Creatoarea de moda sustine ca niciun fost coleg și nimeni dintre supraviețuitorii avionului prabușit nu vine sa i se alature la acest moment de reculegere,…

- Pe urmele fostului soț! Romanița Iovan, la zece ani de la tragedia aviatica din Apuseni: Adrian a murit de frig. Putea fi salvatRomanița Iovan se afla, din nou, la crucea din Apuseni, in memoria fostului soț, la 10 ani de la tragedia care i-a curmat viața pilotului Adrian Iovan. Creatoarea…