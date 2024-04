Se schimbă legile privind falimentul şi impozitarea corporaţiilor Liderii Uniunii Europene vor cere saptamana viitoare o armonizare a legilor privind falimentul si impozitul pe corporatii la nivelul statelor membre, pentru a atrage mai mult capital privat pentru trecerea UE la energie regenerabila si o economie mai digitalizata, potrivit unui proiect de document citat de Reuters. Proiectul de concluzii ale unui summit al liderilor UE programat pentru 17-18 aprilie, vazut de Reuters, a aratat, de asemenea, ca liderii vor solicita dezvoltarea unei piete europene de securitizare si o mai buna supraveghere a actorilor de pe piata financiara transfrontaliera. Liderii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

