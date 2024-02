Financial Times: Uniunea Europeană va amenda Apple cu 500 de…

Amenda ar urma sa fie anuntata la inceputul lunii viitoare, a spus FT. Comisia Europeana, care anul trecut a acuzat Apple ca a denaturat concurenta pe piata de streaming muzical prin regulile App Store care ii impiedica pe dezvoltatori sa informeze utilizatorii cu privire la alte optiuni de cumparare, a refuzat sa comenteze articolul. Apple nu a raspuns imediat unei solicitari de comentarii din partea Reuters, in afara orelor de program. Articolul Financial Times: Uniunea Europeana va amenda Apple cu 500 de milioane de euro din motive concurentiale apare prima data in Money .