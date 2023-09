Studenții își vor plăti integral abonamentele pentru transport în București Studenții iși vor plati integral abonamentele pentru transport in București, iar apoi vor recupera reducerea de 90% ca decont de la facultați, susține Asociația pentru transport București-Ilfov (TPBI). Un student va trebui sa plateasca 80 de lei pentru abonamentul de metrou, iar de la facultate ii vor fi decontați 72 de lei, dupa procedurile interne […] The post Studenții iși vor plati integral abonamentele pentru transport in București appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

