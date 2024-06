Guvernul a aprobat, vineri, ordonanta de urgenta pentru modificarea unor acte normative in domeniul e-Transport, e-TVA si e-Factura, care prevede, printre altele, prelungirea cu sase luni a termenului de aplicare a e-TVA, a anunțat ministrul Finantelor, Marcel Bolos, la finalul sedintei Executivului. „Astazi s-au adoptat modificarile la mecanismul e-TVA care prevede sase luni, pana la […] The post Aplicarea mecanismului e-TVA, amanata șase luni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .