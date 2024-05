Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Cioran susține ca traiește un coșmar din cauza fostului iubit. Vedeta și Alex Dobrescu s-au intalnit astazi in instanța, asta dupa ce ea a solicitat prelungirea ordinului de protecție, solicitare care i-a fost respinsa acum cateva zile.

- Alex Dobrescu a facut acuzații dure la adresa Cristinei Cioran! Cei doi s-au intalnit in sala de judecata, dupa ce vedeta a cerut un nou ordin de protecție impotriva fostului ei iubit. Alex Dobrescu a facut acuzații grave la adresa mamei copilului ei și a cerut, la un moment dat, sa o creasca pe fiica…

- Pepe și Yasmine Pascu sunt impreuna de cațiva ani, au un fiu impreuna și au decis sa devina o familie și in fața lui Dumnezeu. Cei doi se pregatesc deja de cununia religioasa, eveniment care va avea loc intr-o zi cu o semnificație aparte pentru artist și soția lui.

- Mama lui Alex Dobrescu a murit la inceputul lunii aprilie. Fostul iubit al Cristinei Cioran este convins ca femeia care i-a dat viața este intr-un loc mai bun și a vrut sa ii respecte cea mai mare dorința, aceea de a fi incinerata.

- George Nicolescu, artistul care s-a nascut orb, a murit astazi, la 74 de ani. Soția lui i-a fost, de departe, cel mai important sprijin in lupta cu boala. Cantarețul a fost operat vinerea trecuta și trebuia sa fie externat ieri, dar starea lui s-a agravat, atunci cand a fost dus la terapie intensiva.

- De trei luni, fiul Corneliei Catanga și soția lui, Alina, traiesc o perioada unica, asta pentru ca vor deveni parinți pentru prima data. Cei doi și-au dorit ca familia sa se mareasca, iar de curand, au anunțat ca vor avea un copil.

- O noua victorie in instanța pentru Laurette! Agresorul vedetei a fost condamnat la inchisoare cu executare. In urma cu aproape doi ani, bruneta a fost implicata intr-un scandal de proporții, cand a fost batuta intr-un hotel, iar acum s-a facut dreptate in cazul ei.