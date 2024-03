Stiri pe aceeasi tema

- A murit George Nicolescu. Celebrul cantareț care s-a nascut nevazator și a devenit cunoscut datorita șlagarului „Eternitate” s-a stins din viața, iar anunțul trist a fost facut de un coleg de breasla.

- De trei luni, fiul Corneliei Catanga și soția lui, Alina, traiesc o perioada unica, asta pentru ca vor deveni parinți pentru prima data. Cei doi și-au dorit ca familia sa se mareasca, iar de curand, au anunțat ca vor avea un copil.

- Florin Salam este acuzat de inșelaciune, dupa ce ar fi pacalit un barbat ca va fi prezent la un eveniment privat. Ar fi luat banii, iar mai apoi nu ar fi raspuns la telefon și nici nu a mai venit la nunta. Acum, barbatul care face aceste acuzații spune ca a luat legatura și cu soția manelistului și…

- O noua victorie in instanța pentru Laurette! Agresorul vedetei a fost condamnat la inchisoare cu executare. In urma cu aproape doi ani, bruneta a fost implicata intr-un scandal de proporții, cand a fost batuta intr-un hotel, iar acum s-a facut dreptate in cazul ei.

- Soția lui Carmen, Amy, i-a anunțat moartea pe site-ul sau oficial„Cu o tristețe extraordinara va impartașim vestea sfașietoare despre moartea lui Eric Carmen”, a scris ea. „Dragul nostru, iubitorul și talentatul Eric a murit in somn, in weekend. Timp de zeci de ani, muzica lui i-a atins pe mulți și…

- Astazi, educatoarea in varsta de 24 de ani, acuzata ca ii teroriza pe copii la o gradinița din Popești-Leordeni, a fost audiata inca de la primele ore. A fost reținuta pentru 24 de ore, iar avocata ei spune ca tanara regreta cele intamplate.

- Cornel Dinicu a rupt tacerea și a avut o reacție exploziva, dupa ce fiul sau a murit in incendiul de la Ferma Dacilor. Patronul este devastat de durere, revoltat și in stare de șoc, iar acum a facut primele declarații. Acesta nu a ezitat sa faca acuzații grave, care ar putea sa schimbe cursul anchetei!