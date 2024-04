Stiri pe aceeasi tema

- Alex Dobrescu a dezvaluit de ce a ales sa arunce in lacul Tei cenușa mamei sale. Fostul iubit al Cristinei Cioran a spus, de asemenea, și ce a facut cu averea primita de la parinții lui. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Alex Dobrescu s-a filmat in timp ce a aruncat cenușa mamei moarte in lacul Herastrau din Capitala! Imaginile incredibile postate de fostul iubit al Cristinei Cioran pe rețelele de socializare. Alaturi de cine a mers in celebrul parc din București.

- Otilia Bilionera și fostul impresar au fost intr-un „razboi” o buna perioada, ca intr-un final, artista aiba caștig de cauza in fața lui. Barbatul i-a cerut in instanța sa renunțe la numele de scena „Bilionera”.

- Pierderea mamei sale a fost unul dintre cele mai grele momente ale vieții sale, insa peste care a reușit sa treaca. Prezentatoarea TV a facut declarații emoționante despre cum a reușit sa accepte ca mama ei nu mai este și sa iși revina din suferința.

- Mama fetițelor otravite in Spania a facut primele declarații! Fiicele ei au fost ucise de propriul tata, in timp ce se aflau la el acasa. Femeia le viziteaza foarte des la mormantul lor și este devastata de suferința. Alina a dezvaluit, pentru presa italiana, ce orori a trait alaturi de soțul ei.

- Jucatoarea de tenis belarusa Arina Sabalenka, in varsta de 25 de ani, a facut miercuri seara, 20 martie, pe contul sau de Instagram primele declarații dupa moartea lui Konstantin Kolțov, relateaza Daily Mail.

- La 4 zile de la inmormantarea Mioarei Roman, Oana Roman a facut cateva declarații emoționante pe una dintre rețelele de socializare. Fiica lui Petre Roman spune ca mama ei a fost condusa pe ultimul drum cu multa decența și ca aceasta a lasat in urma ei „o moștenire umana, intelectuala, sufleteasca,…