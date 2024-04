Stiri pe aceeasi tema

- Silvestru și Diana Șoșoaca ocupa prima pagina a tabloidelor, dupa ce au anunțat ca vor sa divorțeze. Cei doi nu mai formeaza un cuplu de ceva timp și vor sa se asigure ca nu ii mai leaga nimic. Barbatul a depus deja actele la judecatorie și a facut declarații dure la adresa fostei sale soții. […] The…

- George Nicolescu, artistul care s-a nascut orb, a murit astazi, la 74 de ani. Soția lui i-a fost, de departe, cel mai important sprijin in lupta cu boala. Cantarețul a fost operat vinerea trecuta și trebuia sa fie externat ieri, dar starea lui s-a agravat, atunci cand a fost dus la terapie intensiva.

- Vladuța Lupau și Adi Rus se pregatesc de un nou capitol in viața lor. Cei doi voiau sa devina parinți din nou, iar dorința este pe cale sa se indeplineasca. Artista este insarcinata din nou și a dat marea veste in cadrul concertului de la Sala Palatului, atunci cand a pregatit un moment special pentru…

- De trei luni, fiul Corneliei Catanga și soția lui, Alina, traiesc o perioada unica, asta pentru ca vor deveni parinți pentru prima data. Cei doi și-au dorit ca familia sa se mareasca, iar de curand, au anunțat ca vor avea un copil.

- O noua victorie in instanța pentru Laurette! Agresorul vedetei a fost condamnat la inchisoare cu executare. In urma cu aproape doi ani, bruneta a fost implicata intr-un scandal de proporții, cand a fost batuta intr-un hotel, iar acum s-a facut dreptate in cazul ei.

- Astazi, educatoarea in varsta de 24 de ani, acuzata ca ii teroriza pe copii la o gradinița din Popești-Leordeni, a fost audiata inca de la primele ore. A fost reținuta pentru 24 de ore, iar avocata ei spune ca tanara regreta cele intamplate.

- Astazi, pe 20 februarie, Daniel și Isabela Onoriu au stat, din nou, fața-n fața in sala de judecata. Cei doi s-au prezentat la Judecatoria Sector 4 pentru un nou termen in cadrul procesului de divorț intentat de Isabela Onoriu in urma cu mai bine de un an.

- Howard Jacobs, avocatul jucatoarei romane Simonei Halep, a declarat vineri ca nu este clar cand Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne si-ar putea pronunta decizia in cazul fostului lider mondial al tenisului feminin, informeaza Reuters și Agerpres.Howard Jacobs a afirmat ca TAS a ascultat…