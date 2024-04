Stiri pe aceeasi tema

- Mama lui Alex Dobrescu a murit la inceputul lunii aprilie. Fostul iubit al Cristinei Cioran este convins ca femeia care i-a dat viața este intr-un loc mai bun și a vrut sa ii respecte cea mai mare dorința, aceea de a fi incinerata.

- La aproape un an de la cererea emoționanta in casatorie, chiar pe scena teatrului, la finalul spectacolului, Vlad Gherman și Oana Moșneagu și-au unit ieri destinele. Indragostiții au devenit oficial soț și soție, ceremonia avand loc la Starea Civila a Sectorului 6. Le-au fost alaturi familiile și prietenii…

- De trei luni, fiul Corneliei Catanga și soția lui, Alina, traiesc o perioada unica, asta pentru ca vor deveni parinți pentru prima data. Cei doi și-au dorit ca familia sa se mareasca, iar de curand, au anunțat ca vor avea un copil.

- Adriana Trandafir a dezvaluit ca nu va fi prezenta la cununia religioasa a fiului ei. Cum se ințelege indragita actrița cu viitoarea ei nora, Valentina. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- La scurt timp dupa ce și-a strans, din nou, copilul in brațe, tatal lui Radu Ayan, baiețelul in varsta de 2 ani care a disparut in judetul Botosani, a facut primele declarații. Barbatul a dorit sa le mulțumeasca tuturor pentru ajutorul oferit.

- O noua victorie in instanța pentru Laurette! Agresorul vedetei a fost condamnat la inchisoare cu executare. In urma cu aproape doi ani, bruneta a fost implicata intr-un scandal de proporții, cand a fost batuta intr-un hotel, iar acum s-a facut dreptate in cazul ei.

- Intr-un mesaj video postat pe Instagram, fiica Mioarei Roman s-a adresat oameniilor care o urmaresc in mediul online și care i-au transmis sute de mesaje de susținere. „Am simțit nevoia sa vorbesc un pic cu voi ca sa va mulțumesc in primul rand pentru toate mesajele pe care mi le-ați trimis, pentru…

- Astazi, educatoarea in varsta de 24 de ani, acuzata ca ii teroriza pe copii la o gradinița din Popești-Leordeni, a fost audiata inca de la primele ore. A fost reținuta pentru 24 de ore, iar avocata ei spune ca tanara regreta cele intamplate.