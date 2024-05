Stiri pe aceeasi tema

- De la iubire la ura a fost doar un pas, iar Cristina Cioran (46 de ani) și Alex Dobrescu (39 de ani) au ajuns la cuțite. Cei doi s-au iubit cu patima timp de doi ani și au crezut intr-un viitor comun, așa ca au ales sa devina parinți, ceea ce credea ca ii unește și mai […] The post Fostul iubit al Cristinei…

- Cristina Cioran și Alex Dobrescu s-au intalnit in instanța in urma cu o zi, cand vedeta a obținut ordin de protecție impotriva lui. Fostul iubit al Cristinei Cioran a facut declarații imediat dupa proces și a precizat ca nu se considera un pericol pentru Cristina Cioran, caci nu și-ar dori sa se apropie…

- Cristina Cioran susține ca traiește un coșmar din cauza fostului iubit. Vedeta și Alex Dobrescu s-au intalnit astazi in instanța, asta dupa ce ea a solicitat prelungirea ordinului de protecție, solicitare care i-a fost respinsa acum cateva zile.

- Dana Marijuana trece prin momente dificile dupa ce anulat nunta și s-a desparțit de barbatul care urma sa ii devina soț. In cadrul unui interviu acordat pentru Știrile Antena Stars, artista a spus ce iși dorește in prezent și daca mai crede sau nu in dragoste, dupa toate dezamagirile.

- Dupa ce aseara, la Xtra Night Show, Alex Dobrescu a acordat un interviu in care a demontat declarațiile facute de Cristina Cioran, femeia alaturi de care are un copil, actrița a oferit p prima reacție. Se declara șocata de spusele tatalui copilului ei.

- La scurt timp dupa ce a aflat ca i-a fost respinsa cererea de prelungire a ordinului de protecție impotriva lui Alex Dobrescu, Cristina Cioran a facut primele declarații pe marginea acestui subiect.

- Alex Dobrescu a facut acuzații dure la adresa Cristinei Cioran! Cei doi s-au intalnit in sala de judecata, dupa ce vedeta a cerut un nou ordin de protecție impotriva fostului ei iubit. Alex Dobrescu a facut acuzații grave la adresa mamei copilului ei și a cerut, la un moment dat, sa o creasca pe fiica…

- Mama lui Alex Dobrescu a murit la inceputul lunii aprilie. Fostul iubit al Cristinei Cioran este convins ca femeia care i-a dat viața este intr-un loc mai bun și a vrut sa ii respecte cea mai mare dorința, aceea de a fi incinerata.