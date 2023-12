Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a publicat vineri o harta care imparte Fasia Gaza in sectoare numite „zone de evacuare” unde civilii sa se poada adaposti de lupte si de bombardamentele israeliene, dupa o cerere americana de a crea zone „sigure”, relateaza AFP. Incetarea focului decretata in 24 noiembrie intre Israel…

- Soldații și tancurile israeliene s-au retras aseara din spitalul Al-Shifa din Gaza și s-au poziționat in jurul complexului medical, dupa ce dimineața armata israeliana efectuase o operațiune țintita in spital, despre care susține ca gruparea Hamas il folosește drept centru strategic, lucru dezmințit…

- Ieri, armata israeliana a anuntat ca a preluat controlul asupra cladirilor guvernamentale ale miscarii islamiste palestiniene Hamas in orasul Gaza, inclusiv asupra Parlamentului si cladirilor guvernului si politiei, a informat AFP, preluata de Agerpres. Dupa atacul sangeros al Hamas din 7 octombrie,…

- Cea mai secreta unitate a forțelor israeliene a intrat in Gaza pentru a elibera ostatici. Dar si sa pregateasca ofensiva terestra a Israelului?De la atacul Hamas asupra Israelului de acum mai bine de doua saptamani, statul israelian promite o ofensiva terestra in Gaza. Pana acum, tot nimic. Armata…

- Aceasta reuniune la varf are loc pe fondul unei multiplicari a crizelor in lume, inclusiv Razboiul intre Israel si Hamasul palestinian. Liderii american si europeni vor sa afiseze un front unit si sa pledeze in favoarea unei consolidari a ”parteneriatului (lor) strategic”. Presedinta CE Ursula von der…

- Ambasadorul palestinian la ONU, Riyad Mansour, alaturi de trimisii arabi ai ONU, a declarat marți ca sunt cu toții revoltați de un atac mortal asupra unui spital din Gaza și a invinuit Israelul pentru acesta, informeaza Rador Radio Romania.Armata israeliana a negat implicarea in atac si a transmis…

- Armata americana a declarat ca ar avea nevoie de aprobarea de catre Congres a unei finantari suplimentare pentru a se asigura ca planurile Pentagonului de productie si achizitie de munitii pot satisface simultan nevoile Israelului si ale Ucrainei.Christine Wormuth, secretarul armatei americane, a facut…

- Armata americana a declarat luni ca ar avea nevoie de aprobarea de catre Congres a unei finantari suplimentare pentru a se asigura ca planurile Pentagonului de productie si achizitie de munitii pot satisface simultan nevoile Israelului si ale Ucrainei, relateaza Reuters.