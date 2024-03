Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a anuntat vineri ca Statele Unite vor impune peste 500 de sanctiuni noi impotriva Rusiei, transmit agentiile internationale de presa. In acelasi timp, Washingtonul va aplica noi restrictii de export pentru aproape 100 de entitati care sprijina Rusia si va reduce in continuare…

- "Pot sa va confirm ca este vorba despre o capabilitate anti-satelit dezvoltata de Rusia", a spus Kirby, la o zi dupa ce congresmanul republican Michael Turner, presedintele Comitetului de Informatii din Camera Reprezentantilor, a emis un comunicat enigmatic in care face referire la o noua amenintare…

- Fostul președinte Donald Trump a spus ca este un „compliment” pentru el declarația președintele rus Vladimir Putin, care, intrebat pe cine ar prefera președintele Statelor Unite dupa alegerile din noiembrie, a raspuns ca pe rivalul sau, președintele Joe Biden, scrie US TodayVorbind cu susținatorii sai…

- "Au existat indemnuri pentru a provoca Rusiei o infrangere strategica pe campul de lupta", a declarat Vladimir Putin. "In opinia mea, acest lucru este imposibil prin definitie. Nu se va intampla niciodata”, a spus liderul de la Kremlin.Pe de alta parte, Putin a insistat ca Rusia nu are niciun interes…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri, 31 ianuarie, ca nu impartaseste temerile conform carora o eventuala realegere a republicanului Donald Trump ca presedinte al SUA ar slabi Alianta Nord-Atlantica, in timp ce aceasta depune eforturi pentru a oferi in continuare Ucrainei…

- Europa probabil ca nu va putea sprijini Ucraina din punct de vedere financiar și militar daca Statele Unite iși vor reduce semnificativ ajutorul, a declarat președintele Volodimir Zelenski intr-un interviu acordat postului german de televiziune ARD, publicat luni, 29 ianuarie, relateaza The Kyiv Independent.Ajutorul…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat miercuri seara ca industria de aparare a Ucrainei devine tot mai productiva si pregatita pentru un razboi modern, tehnologic, furnizand sute de mii de locuri de munca si avand potential pentru a deveni printre primele zece din lume, scrie news.ro. Zelenski…

- Casa Alba a avertizat ca Statele Unite mai au suficiente fonduri doar pentru un singur pachet suplimentar de ajutoare pentru Ucraina in acest an, in contextul in care Congresul american blocheaza un nou pachet financiar acordat Kievului, noteaza AFP. "Mai avem un singur pachet de ajutoare" inainte ca…