Dumbrăviţa vrea să se salveze în Vinerea Mare Divizionara secunda de fotbal CSC Dumbravita se pregatește de ultima deplasare din actualul sezon de Liga a II-a. Vineri, 3 mai, de la ora 11.00, va juca la Mioveni, cu FC Argeș Pitești, in etapa a 6-a (penultima) din faza play-out din Liga 2. Va fi o noua oportunitate pentru alb-verzi de a-și asigura din ... The post Dumbravita vrea sa se salveze in Vinerea Mare appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

- Ei bine, mai sunt si candidati la primarie care nu promit ca vor face noi drumuri, scoli, gradinte, crese, curatenie, investitii in lapte si miere. Din contra, se angajeaza sa aduca tot raul de pe pamant in cazul in care vor ajunge primari. Ca la mijloc e o crasa lipsa de educatie, ca sa nu ... The…

- CSC Dumbravita se afla in fața unui meci extrem de important. In etapa a 3-a a Grupei A din play-out-ul Ligii a II-a, intalneste, in deplasare, Unirea Dej, prima echipa aflata sub linia retrogradarii. In acest moment, echipa banateana are un avans de 12 puncte fața de echipa din Dej, care a stat in…

- Play-off, etapa 2: Joi, 4 aprilie: CS Mioveni – Gloria Buzau 1-1.Sambata, 6 aprilie – ora 11.30: CSC Selimbar – Corvinul Hunedoara.Duminica, 7 aprilie – ora 12.00: Unirea Slobozia – Csikszereda Miercurea Ciuc. Clasament: 1. Slobozia 43 puncte (golaveraj 1-0), 2. Selimbar 42 (0-2), 3. Hunedoara 38 (1-1),…

- Un microbuz de marfa a luat foc pe soseaua de centura a Tmișoarei. Soferul a reusit sa se salveze / FotoUn microbuz de marfa, dar fara incarcatura, a luat foc, vineri, pe soseaua de centura a Timisoarei, in apropiere de comuna Dumbravita.

- CSM Ceahlaul Piatra Neamț a obținut astazi, 16 martie, o victorie confortabila in ultima runda din sezonul regulat al Ligii a II-a, sezon 2023/2024. Evoluand pe teren propriu, pietrenii au depașit ultima clasata, Progresul Spartac București, cu scorul de 4-0 (2-0). Au marcat: Buziuc (3 și 61), Petre…

- Circul din cadrul PSD Dumbravița, unde intreaga conducere a organizației a fost demisa, fiind inlocuita cu una provizorie, este unul incheiat din punctul sau de vedere, spune Alfred Simonis, liderul PSD Timiș. ”Foștii” au fost dați jos de pe funcție pentru ca nu au reușit ”sa se elibereze de oamenii…

- CSC Dumbravița, remiza in ultimul amical. Divizionara secunda CSC Dumbravița a incheiat la egalitate, scor 1-1, ultimul meci de pregatire din pauza de iarna, jucat sambata, pe arena proprie "Ștefan Dobay", impotriva echipei Phoenix Buziaș, care...

- PNL primește un sprijin cu totul neașteptat in cursa pentru cucerirea primariei Dumbravița. Scandalul aparut in cadrul filialei locale a PSD i-a adus de partea liberalilor pe fostul primar social-demcrat Victor Malac, respectiv pe consilierul local de la același partid, Daniel Cionca. In fapt, vorbim…