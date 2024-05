Stiri pe aceeasi tema

- Candidat republican la scrutinul din acest an și fost președinte al SUA, Donald Trump, a promis miercuri ca va face „cea mai mare deportare" de migranti din istoria tarii daca se va intoarce la Casa Alba, pentru ca altfel migrantii „vor distruge tara", informeaza EFE, citata de Agerpres.„Sa permiti…

- Fostul presedinte al Statelor Unite si candidat republican la scrutinul din acest an, Donald Trump, a promis miercuri ca va face "cea mai mare deportare" de migranti din istoria tarii daca se va intoarce la Casa Alba dupa alegerile din 5 noiembrie, pentru ca altfel migrantii "vor distruge tara", informeaza…

- Fostul presedinte al SUA si actualul candidat republican la scrutinul din acest an, Donald Trump, a promis miercuri ca va face cea mai mare deportare de migranti din istoria tarii daca se va intoarce la Casa Alba dupa alegerile din 5 noiembrie.

- Donald Trump, fost președinte al Statelor Unite și actual candidat pentru un nou mandat, ar fi declarat in privat ca daca va reveni la Casa Alba va pune presiune pe Ucraina sa cedeze Crimeea și Donbasul Rusiei pentru a obține pacea, relatat The Washington Post, duminica, citand surse, conform The Kyiv…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a acceptat miercuri sa se sesizeze in problema imunitatii penale invocate de Donald Trump si sa o examineze la sfarsitul lunii aprilie, cu cateva luni inainte de alegerile prezidentiale, noteaza AFP, informeaza Agerpres. O Curte de apel federala a respins pe 6 februarie…

- Donald Trump este departe de a ajunge din nou la Casa Alba, dar germanii se tem deja de posibila revenire a fostului președinte american, care a amenințat ca va lasa cu ochii in soare țarile din NATO care nu cheltuie cel puțin 2% din buget pentru aparare. Fara protecția umbrelei nucleare a Statelor…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a reinnoit sambata invitatia adresata fostului presedinte american Donald Trump de a vizita Ucraina si s-a oferit sa-l insoteasca personal in zona de lupta pentru a putea intelege mai bine razboiul, transmite EFE, informeaza AGERPRES . „Daca domnul Trump…

- Presedintele Joe Biden a castigat sambata detasat si fara surprize primul sau test electoral in cautarea celui de-al al doilea mandat la Casa Alba, in cursul primarelor democrate din Carolina de Sud, potrivit proiectiilor televiziunilor americane, scrie AFP. Joe Biden, care se bazeaza pe un important…