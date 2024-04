Stiri pe aceeasi tema

- China ajuta Rusia sa realizeze "cea mai importanta expansiune militara din epoca sovietica si intr-un ritm mai crescut decat credeam ca este posibil" la inceputul razboiului din Ucraina, a avertizat vineri un inalt oficial american, relateaza AFP.Statele Unite incurajeaza Beijingul sa joace in schimb…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a sosit luni in China, au anuntat serviciile sale, pentru o vizita oficiala vizand intarirea legaturilor cu Beijingul, partener diplomatic si economic cheie al Moscovei, noteaza AFP. Ministerul rus de Externe a anuntat pe reteaua X ca Serghei Lavrov a aterizat…

- SUA pregatesc un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, care s-ar putea ridica la 400 milioane de dolari, au declarat marti pentru Reuters doi oficiali americani, prima masura de acest gen in ultimele luni, in conditiile in care fondurile suplimentare pentru Kiev raman blocate de liderii republicani…

- Kremlinul a apreciat luni ca ideea unor negocieri de pace in Ucraina fara participarea Rusiei este ridicola, transmite Reuters, conform Agerpres. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat ca spera sa gazduiasca in primavara un summit in Elvetia, pentru a discuta cu aliatii viziunea Kievului…

- Ucraina si partenerii sai straini ar putea invita Rusia la un viitor summit de pace pentru a discuta o incheiere a invaziei Moscovei in conditiile Kievului, a indicat duminica Andrii Yermak, seful administratiei prezidentiale de la Kiev, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Elvetia va gazdui un…

- A provoca „pierderi sistematice” fortelor ruse care ataca de-a lungul frontului pentru a continua sa castige teren in Ucraina este una dintre marile prioritati ucrainene pentru acest an, a explicat in discursul sau adresat natiunii in noaptea de miercuri spre joi presedintele ucrainean Volodimir Zelenski,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut miercuri seara o ancheta internationala in cazul avionului rusesc doborat care, potrivit Moscovei, transporta prizonieri ucraineni in drum spre un schimb de prizonieri, transmite AFP. „Este evident ca rusii se joaca cu vietile prizonierilor ucraineni,…