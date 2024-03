Pachet militar pentru Ucraina din stocurile Pentagonului SUA pregatesc un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, care s-ar putea ridica la 400 milioane de dolari, au declarat marti pentru Reuters doi oficiali americani, prima masura de acest gen in ultimele luni, in conditiile in care fondurile suplimentare pentru Kiev raman blocate de liderii republicani din Congres. Cei doi oficiali, care s-au exprimat sub protectia anonimatului, au declarat ca un anunt in acest sens este asteptat in cursul zilei de marti. Unul dintre ei a declarat ca finantarea acestui pachet provine din creditele rambursate Pentagonului pentru achizitii recente. Armata americana… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite pregatesc acordarea primului pachet de ajutor militar din 2024 pentru Ucraina, in valoare de pana la 400 de milioane de dolari, au declarat marți pentru Reuters doi oficiali americani.Un anunt oficial in acest sens este asteptat in cursul zilei de marti, au precizat oficialii americani,…

- Incurajat de progresele Rusiei in Ucraina, Vladimir Putin urmeaza sa sustina, joi, discursul sau anual catre natiune, cu doua saptamani inainte de alegerile prezidentiale fara opozitie, scrie AFP, informeaza News.ro. Presedintele rus pare sa fie intr-o forma mai buna decat in urma cu un an, cand…

- Republicanii din Camera Reprezentantilor a Congresului SUA au votat marti, 13 februarie, pentru destituirea ministrului securitatii nationale Alejandro Mayorkas, 64 de ani, acuzandu-l ca a provocat o criza a migratiei la granita dintre SUA si Mexic, relateaza Reuters si AFP, preluate de Agerpres.Rezultatul…

- Președintele american Joe Biden a criticat marți, 13 februarie, afirmațiile despre NATO ale probabilului sau adversar in alegerile prezidențiale din 2024, Donald Trump, calificandu-le drept "periculoase" și "antiamericane" și spunand ca acestea au ridicat miza pentru ca Congresul SUA sa aprobe noul…

- Presedintele american Joe Biden a cerut Camerei Reprezentantilor sa aprobe „rapid” pachetul de ajutor pentru Ucraina adoptat marti de Senat, desi liderul republican din camera inferioara a Congresului a spus ca nu vrea sa-l examineze in forma actuala, potrivit AFP. „Cer Camerei sa il adopte rapid”,…

- Miliardarul si-a lansat amenintarile dupa prezentarea publica a unui proiect de lege adoptat in Senat, care prevede o anvelopa in valoare de 60 de miliarde de dolari destinata Kievului. Acest proiect de lege – care prevede in afara de acest ajutor in valoare de 60 de miliarde de dolari destinat Kievului,…

- Senatorii americani au ajuns la un acord asupra ajutarii Ucrainei, dupa luni de dezbateri aprige, insa presedintele republican al Camerei Reprezentantilor s-a angajat imediat sa ”ingroape” acest acord, in pofida unui indemn al presedintelui democrat Joe Biden de a-l ”adopta imediat”, relateaza AFP.…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a invitat pe Donald Trump, care in prezent se profileaza ca principalul candidat al republicanilor la alegerile prezidențiale din SUA de anul acesta, sa vina intr-o vizita la Kiev, dar cu o condiție, scrie Politico.Liderul ucrainean a declarat ca fostul președinte…