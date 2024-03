Surse: SUA va acorda un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina SUA se pregatesc sa ofere un nou ajutor militar Ucrainei, de 400 milioane de dolari, potrivit oficialilor americani. Ajutorul SUA reprezinta prima masura semnificativa de acest fel din ultimele luni, pe fondul blocarii ajutorului de catre republicani. Un nou ajutor pentru Ucraina Oficialii, sub anonimat, au menționat ca un anunț oficial este așteptat in cursul zilei. Au explicat ca finanțarea acestui pachet este posibila prin utilizarea unor sume returnate catre Pentagon. Context Președintele Biden a fost un susținator constant al ajutorului militar acordat Ucrainei inca de la invazia Rusiei in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

