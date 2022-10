Stiri pe aceeasi tema

- Lira sterlina a scazut vineri in raport cu dolarul, in conditiile in care anunturile bugetare ale noului guvern britanic Liz Truss au ingrijorat investitorii cu privire la sanatatea finantelor statului, pe fondul semnelor tot mai mari de recesiune in Marea Britanie, scrie AFP. Fata de un dolar care…

- ”Dupa ce Romgaz a refuzat sa mai furnizeze agent termic companiei locale de termoficare Colterm, 2 parlamentari USR de Timis, Raoul Trifan si Nicu Falcoi, au trimis astazi o scrisoare primului ministru al Romaniei in care ii solicita de urgenta sa ia masurile necesare in vederea asigurarii serviciului…

- Potrivit comunicatului de presa al Guvernului, in contextul in care Romania ramane cel mai important avocat al aderarii Republicii Moldova la Uniunea Europeana, premierul a transmis disponibilitatea Guvernului de a oferi intregul sprijin pentru a gestiona procesul de aderare la Uniunea Europeana, inclusiv…

- Ministrul muncii, Marius Budai, a anunțat miercuri un pachet de masuri sociale pe care PSD le va propune spre aprobare in coaliția de guvernare. Social-democrații vor majorarea salariului minim brut la 3.000 de lei și creșterea pensiei minime cu 10%, la 1.100 de lei. Oficialul din Guvern a spus ca impactul…

- „Eu am vazut o estimare, data pe surse, a celor de la ANRE de 40 miliarde si o alta, tot data pe surse, ca am cerut 30 miliarde. Eu nu spun lucruri public. Schema refacuta si ulterior recalibrata de ANRE s-a redus de la 40 miliarde la 20 de miliarde si ulterior la 16 miliarde. Asta a fost estimarea…

- Confederatia Industriei Britanice (CBI) a declarat ca membrii au raportat o crestere peste medie in cele trei luni pana la sfarsitul lunii iulie – putin mai rapid decat in ​​cele trei luni pana in iunie – dar se asteapta ca aceasta sa se diminueze in lunile urmatoare. ”Pe masura ce firmele si consumatorii…

- Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, unul dintre candidatii favoriti pentru a-i succeda premierului Boris Johnson, a anuntat sambata ca a luat decizia de a nu se prezenta in competitia pentru sefia partidului si a guvernului, potrivit Reuters si AFP. Fostul ministru de finante, Rishi Sunak,…

