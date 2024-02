Deficit bugetar în ianuarie 2024 dublu față de ianuarie 2023 Deficitul bugetar este dublu in ianuarie 2024. Potrivit unor surse, ar fi de 0,5%. Aceasta valoare, dubla fața de ianuarie anul trecut, indica faptul ca deficitul bugetar din 2023 ar fi fost ”ajustat” prin trecerea unor cheltuieli in 2024. Noi acum inchizand in jurul valorii de 5,7% deficitul bugetar, de aici se vor pune bazele noului Program de Convergenta pe care il vom avea in relatia cu Comisia Europeana . Realist discutand, trecand prin masurile consecutive pe care le-am luat pentru reducerea deficitului bugetar, va fi (deficitul in 2024, n..r) in jur de 5% din PIB. Am vorbit cu ministrul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- ”Guvernul Romaniei a aprobat ca Ministerul Finantelor sa reprezinte statul roman in acest litigiu commercial si in alte litigii. Din cate stiu, s-a finalizat procedura de alegere de selectie a companiei care sa reprezinte statul roman la Bruxelles, in acest proces, asa ca suntem pe drumul cel bun. Important…

