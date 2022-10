Stiri pe aceeasi tema

- Companiile de jocuri se confrunta cu o incetinire a cererii de jocuri video, de la nivelurile maxime din timpul pandemiei de Covid-19. Perspectivele pe termen scurt pentru Stadia par, de asemenea, slabe, deoarece inflatia ridicata i-a determinat pe unii consumatori sa-si reduca cheltuielile pentru divertisment.…

- Gazprom amenința ca la iarna Europa va plati 4000 de dolari pentru 1000 de metri cubi de gaze, aproape dublu fața de precedentul record. Compania controlata direct de Putin a facut o analiza a prețului gazelor naturale, din care a reieșit ca „in ritmul actual, la iarna, Europa va cumpara gazul cu 4000…

- Disney+ a castigat in ultimul trimestru 14,5 de milioane de abonati, majoritatea din afara Statelor Unite. Serviciul de streaming are acum 152,1 de milioane de abonati. Celelalte doua servicii de streaming detinute de Disney, Hulu si ESPN+ au ajuns la 46,2 respectiv 22,8 de milioane de abonati. Asta…

- Warner Bros. Discovery a anuntat ca va combina serviciile de streaming Discovery+ si HBO Max intr-unul singur. Serviciul rezultat va fi lansat anul viitor in Statele Unite, dupa care va fi extins treptat pentru a ajunge si in alte regiuni. La fel ca in cazul lui HBO Max, exista planuri pentru doua versiuni…

- Compania lui Elon Musk, SpaceX, a anunțat pe canalul sau de Telegram, ca serviciul de sateliți Starlink este disponibil in Republica Moldova. Starlink is now live in Moldova → https://t.co/slZbTmHdml — SpaceX (@SpaceX) August 3, 2022 Menționam ca la data de 24 iulie, o salba de sateliți Starlink din…

- Compania lui Elon Musk, SpaceX, a anunțat, pe pagina sa de Twitter, acum cateva ore, ca serviciul de sateliți Starlink este disponibil acum, și in Republica Moldova. Departe de a fi accesibil pentru moldoveni este, insa, prețul pentru acest serviciu, opinie exprimata de mai mulți internauți, in comentariile…

- ” Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Golden Food Snacks preia compania Derpan”, precizeaza autoritatea de concurenta. In conformitate cu prevederile Legii concurentei nr. 21/1996, aceasta operatiune trebuie autorizata de Consiliul Concurentei. ”Autoritatea de concurenta va evalua…

- Compania se asteapta acum sa cheltuie intre 6 si 8 miliarde de dolari in acest an si in fiecare din urmatorii doi ani, in crestere fata de planul sau anterior de cheltuieli de 5 miliarde de dolari – 7 miliarde de dolari, deoarece urmareste sa intensifice productia la noile sale unitati din Texas si…