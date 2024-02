Paramount Global concediază sute de angajaţi, după ce CBS a avut un număr record de vizionări pentru Super Bowl Paramount Global concediaza sute de angajati, la doar o zi dupa ce compania a anuntat ca CBS a avut un numar record de vizionari pentru Super Bowl, a declarat, marti, directorul general Bob, Bakish intr-un memoriu intern adresat angajatilor, transmite CNBC. Paramount va concedia aproximativ 800 de oameni, sau aproximativ 3% din forta de munca, potrivit unei persoane familiarizate cu problema. Paramount Global a incheiat anul 2022 cu aproximativ 24.500 de angajati cu norma intreaga si cu norma partiala. Lucratorii afectati au fost anuntati marti, a spus Bakish in nota. ”Aceste ajustari ne vor ajuta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

