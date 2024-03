Stellantis concediază aproximativ 400 de angajaţi salariaţi din SUA, din cauza ”incertitudinilor fără precedent” Stellantis a declarat vineri ca disponibilizarile vor afecta aproximativ 2% dintre angajatii din acele unitati, ”dupa analize organizationale riguroase”. Stellantis avea 11.800 de angajati salariati in SUA, la sfarsitul anului trecut. Reducerile intra in vigoare la 31 martie. ”In vreme ce industria auto continua sa se confrunte cu incertitudini fara precedent si presiuni concurentiale crescute in intreaga lume, Stellantis continua sa ia deciziile structurale adecvate in intreaga intreprindere pentru a imbunatati eficienta si a optimiza structura noastra de costuri”, a spus compania intr-un comunicat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Modulul Intuitive Machines, ”Odysseus”, a devenit joi prima nava spatiala dezvoltata privat care a aselenizat pe suprafata Lunii – precum si prima nava spatiala din SUA care a aselenizat pe Luna in peste 50 de ani. Compania din Houston, Texas, a confirmat ca modulul IM-1 sta drept si trimite date inapoi…

- Romania este data in judecata de compania Pfizer pentru ca refuza sa mai plateasca doze de vaccin impotriva Covid-19. Situația nu este una singulara, in plan internațional existand mai multe procese de acest tip, informeaza News.ro. Spre exemplu, compania Novavax și ONG-ul Gavi au avut o disputa…

- BRD face concedieri. Societe Generale a decis reducerea a aproximativ 5% din personalul de la sediul central, scrie bugetul.ro . Noul director general, Slawomir Krupa, pune in practica o resetare generala, care include obiective mai cumpatate. De asemenea, creditorul și-a redus țintele de profitabilitate…

- Compania cu sediul central in Zurich a inregistrat un profit net pe intregul an de 3,2 miliarde de dolari, in conformitate cu asteptarile unui consens al analistilor, compilat de LSEG. Castigul a marcat o crestere de aproape 580% in comparatie cu profitul de 472 de milioane de dolari din anul precedent.…

- Paramount Global concediaza sute de angajati, la doar o zi dupa ce compania a anuntat ca CBS a avut un numar record de vizionari pentru Super Bowl, a declarat, marti, directorul general Bob, Bakish intr-un memoriu intern adresat angajatilor, transmite CNBC. Paramount va concedia aproximativ 800 de oameni,…

- Paramount va concedia aproximativ 800 de oameni, sau aproximativ 3% din forta de munca, potrivit unei persoane familiarizate cu problema. Paramount Global a incheiat anul 2022 cu aproximativ 24.500 de angajati cu norma intreaga si cu norma partiala. Lucratorii afectati au fost anuntati marti, a spus…

- Investitia este a treia efectuata de Stellantis intr-o unitate de productie EDM, dupa Tremery-Metz din Franta si Kokomo, Indiana, in Statele Unite. In plus, Stellantis creste in 2024 productia de transmisii electrificate cu dublu ambreiaj (eDCT), de ultima generatie, pentru vehicule hibride si hibride…

- Compania cu sediul in San Jose, California, avea un numar total de angajati de 84.900 in anul fiscal 2023, potrivit site-ului sau. Compania inca decide cu privire la numarul total de angajati care vor fi afectati de disponibilizari, a spus o persoana. Un anunt ar putea veni inca de saptamana viitoare,…