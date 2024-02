Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 9:12 - Ucraina multumeste Romaniei pentru cele „15 convoaie militare trimise”Romania a trimis Ucrainei 15 convoaie cu ajutoare militare si va ajuta la antrenarea pilotilor ucraineni pe avioane F-16, informeaza Centrul pentru Comunicare Strategica, o organizatie oficiala a guvernului ucrainean…

- O tanara de 20 de ani a murit, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce a cazut de la inalțime pe strada Henri Barbusse, din Cluj-Napoca. Fata a fost gasita decedata in fața unui bloc de locuințe Pompierii din cadrul ISU Cluj au intervenit pentru a acorda primul ajutor calificat unei tinere in varsta…

- Potrivit Politiei Capitalei, politisti de la Serviciul de Investigatii Criminale au desfasurat, joi, o actiune pentru depistarea persoanelor care se sustrag urmaririi penale sau executarii unei masuri privative de libertate. ”In acest context, in urma activitatilor specifice efectuate, a fost pus in…

- Tom Cruise a semnat cu Warner Bros. Discovery un nou contract de dezvoltare si productie de filme pentru cinematografe. Aceste filme vor fi un amestec de productii originale si de francize si il vor avea ca protagonist pe Cruise, a precizat compania intr-un comunicat in care a prezentat acordul, informeaza…

- Pentru a permite companiei Romgaz efectuarea unor lucrari, Delgaz Grid este nevoita sa sisteze alimentarea cu gaze naturale, joi , 21 decembrie intre orele 8 – 16 in localitațile : Ihod, Isla, Hodoșa, Sambriași. Reluarea alimentarii cu gaze naturale se va efectua treptat, incepand cu ora 16, dupa finalizarea…

- Transocean Barents și-a asigurat un nou contact cu OMV Petrom pentru forarea in apele adanci ale Marii Negre. Transocean Ltd. a anunțat un contract de minim 540 de zile pentru Transocean Barents cu OMV Petrom SA in platoul continental romanesc al Marii Negre. Programul este de așteptat sa inceapa in…

- Lansarea completa este asteptata sa aiba loc in martie 2024, a anuntat miercuri Disney. Compania a oferit anterior un pachet de Disney+ si Hulu, dar lansarea de miercuri face parte din integrarea celor doua platforme. Luna trecuta, Disney a fost de acord sa cumpere participatia de o treime la Hulu care…

- Seful Binance Holdings, Changpeng Zhao, va recunoaste ca a incalcat legile SUA, ca parte a unui acord de solutionare a unei anchete din SUA privind finantarea ilicita, potrivit unei surse familiarizate cu problema, informeaza News.ro.Acordul convenit intre o serie de agentii americane si cea mai…