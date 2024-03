Serviciul de streaming Max va bloca partajarea conturilor

Moda blocarii partajarii conturilor, care a ajutat initial serviciile de streaming sa-si creasca numarul de utilizatori, se extinde si va fi aplicata si de Max. Eforturile companiei in acest sens vor incepe anul acesta si vor si aplicate la nivel global incepand din 2025, a anuntat JB Perrette, CEO si presedinte al Global Streaming and Games pentru Warner Bros. Discovery. La fel ca in cazul celorlalte servicii de streaming video, Max spera ca blocarea partajarii conturilor va determina crearea mai multor conturi, ceea ce va creste veniturile companiei. Aceasta strategie pare sa fi functionat in…