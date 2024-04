Intr-un interviu pentru CNBC, seful Disney Bob Iger a confirmat ca serviciul principal de streaming al companiei va incepe sa ia masuri concrete impotriva partajarii conturilor incepand cu luna iunie. Doar intr-un numar restrans de tari vor fi aplicate masurile in luna iunie, urmand acestea sa fie aplicate in mult mai multe regiuni incepand din septembrie. Disney+ calca pe urmele Netflix si aplica aceeasi strategie dupa ce a putut observat ca, in cazul Netflix, aceasta pare sa fi dat roade. In cazul Netflix, numarul abonarilor s-a dublat in cele doua luni care au urmat implementarii masurii de…