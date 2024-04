Paramount şi Skydance, care au coprodus blockbusterul „Top Gun: Maverick”, se află în discuţii exclusive de fuziune (presă) Paramount nu va discuta cu Apollo sau cu alti potentiali cumparatori timp de 30 de zile, pana cand va ajunge la un potential acord cu Skydance, potrivit The Wall Street Journal. Actiunile Paramount, care detine canalele americane CBS si MTV, au urcat miercuri cu 15% pe Wall Street. Paramount a refuzat sa comenteze cand a fost contactata de AFP, in timp ce Skydance nu a raspuns imediat. Gigantul de investitii Apollo Global Management declarase ca va oferi companiei Paramount peste 26 de miliarde de dolari, suma care include si datoriile acesteia. Dar Paramount a ales sa nu intre in discutii cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

