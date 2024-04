Stiri pe aceeasi tema

- Marele actor Florin Piersic a fost operat de urgenta, luni, la Spitalul Militar din Cluj-Napoca, dupa ce i s-a facut rau la finalul unui spectacol, potrivit foaiatransilvana.ro Investigatiile medicale au relevat ca este vorba despre o infectie la nivelul unuia dintre genunchi. Interventia a fost realizata…

- Parchetul de pe langa Tribunalul București a fost sesizat pe 11 aprilie de catre un angajat al Spitalului Clinic de Urgența „Sf. Pantelimon” București cu privire la faptul ca, in perioada 4-7 aprilie 2024, in Secția de Anestezie și Terapie Intensiva (A.T.I.) a spitalului ar fi decedat cca. 20 de pacienți,…

- Fetița care a cazut in iaz in Iași se afla intre viața și moarte. Medicii fac tot posibilul pentru a o salva, dar șansele sunt minime. In prezent, micuța se afla in coma de gradul patru, internata la Secția de Terapie Intensiva a Spitalului de Copii „Sfanta Maria”

- Un accident stupid a dus la decesul unui copil in varsta de 11 ani dintr-o comuna clujeana. Medicii s-au luptat sa-i salveze viața insa totul a fost in zadar. O tragedie s-a abatut asupra unei familii din comuna clujeana Bobalna, un copil de 11 ani murind la spital, la cateva zile dupa ce a suferit…

- Dupa cateva zile in care a fost internat in spital, Traian Basescu ar putea sa fie externat, astazi, conform surelor citate de Realitatea PLUS. Vineri seara, fostul președinte a ajuns intr-o stare destul de grava la Spitalul Militar din Capitala. In tot acest timp el a fost internat in Secția de Boli…