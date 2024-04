TikTok suspendă programul de recompense al TikTok Lite, din cauza preocupărilor UE Comisia Europeana a dat termen pana miercuri inclusiv companiei detinute de grupul chinez ByteDance sa abordeze preocuparile cu privire la posibila creare de dependenta prin intermediul programului de recompense pentru copii, urmand ca in caz contrar se confrunte cu o suspendare temporara a functiei. CE considera ca acest mecanism reprezinta ”riscuri grave la adresa sanatatii mentale a utilizatorilor”. Platforma nu a comunicat Bruxellesului, inainte de lansarea aplicatiei, o evaluare a riscurilor, conform obligatiilor prevazute in cadrul noii legislatii cu privire la serviciile digitale (DSA).… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

