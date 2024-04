Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a deschis luni o ancheta impotriva noii aplicatii TikTok Lite si ameninta sa suspende – incepand de joi – o functie a retelei de socializare chinezesti care recompenseaza timpul petrecut in fata ecranului, care creste riscul dependentei, relateaza AFP. CE considera ca acest mecanism…

- Un oficial al BNR spune cum ar putea romanii sa economiseasca sume de bani. Totodata, acesta trage un semnal de alarma privind traiul pe care il duc mulți dintre cetațeni , starnind un val de reacții. Cum pot romanii sa economiseasca bani. Avertisment din partea unui oficial al BNR Valentin Lazea, economist-sef…

- ”Reiteram avertizarea privind campaniile de mesaje false transmise in numele ANAF, prin care contribuabililor le sunt solicitate informatii privind facturile emise in sistemul e-Factura pentru societatile pe care le administreaza sau la care lucreaza. Mesajele sunt transmise, de aceasta data, de la…

- Bani din TikTok! Platforma anunta extinderea programului Effect Creator Rewards, prin care creatorii de continut pot castiga bani de pe urma efectelor de AR create, acesta fiind acum disponibil si in Romania, scrie news.ro . Programul Effect Creator Rewards este acum disponibil in 33 de noi tari, pe…