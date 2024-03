TikTok va monetiza și în România conținutul utilizatorilor care creează efecte populare Bani din TikTok! Platforma anunta extinderea programului Effect Creator Rewards, prin care creatorii de continut pot castiga bani de pe urma efectelor de AR create, acesta fiind acum disponibil si in Romania, scrie news.ro . Programul Effect Creator Rewards este acum disponibil in 33 de noi tari, pe langa cele in care putea fi folosit si pana acum, printre acestea numarandu-se si Romania. Acest program permite creatorilor de continut sa castige bani de pe urma efectelor de realitate augmentata pe care le creaza, daca acestea se dovedesc destul de populare. Tot acum, sunt reduse pragurile de intrare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

