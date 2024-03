ANPC a amendat cu 55.000 de lei platforma iabilet.ro deoarece nu a rambursat contravaloarea unor bilete pentru spectacole care au fost anulate

Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au amendat cu 55.000 de lei platforma iabilet.ro deoarece nu a rambursat contravaloarea unor bilete pentru spectacole care au fost anulate. ANPC a anuntat marti, ca reprezentantii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor…

- Peste 1,1 milioane de locuitori ai Fasiei Gaza se confrinta cu ”o situatie de foame catastrofica”, apropiata de foamete – ”cel mai mare numar inregistrat de vreodata” de catre ONU, care are la baza raportul Cadrului Integrat al Clasificarii Securitatii Alimentare (IPC), publicat luni. In ultimul raport…

- “Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor recomanda beneficiarilor – fosti si actuali clienti ai Raiffeisen Bank S.A, cu credite incheiate in LEI/EUR/USD, in perioada 2006-2009, aflate in derulare la data de 20.10.2017, momentul emiterii Ordinului de Presedinte ANPC, prin care s-a dispus…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a anunțat ca incepand de astazi, sistemul integrat de vanzare a biletelor de tren funcționeaza și pentru trenurile Interregional Calatori și Softrans. Aceasta noua facilitate, comunicata pe pagina oficiala de Facebook a ARF, permite calatorilor sa achiziționeze…

- S-a aflat care au fost remarcatii lui Mihai Stoica, dupa ce FCSB a remizat cu U Cluj. MM a avut doar cuvinte de lauda la adresa lui Ovidiu Popescu, cel care l-a inlocuit pe Joyskim Dawa si a evoluat pe postul de fundas central. De asemenea, managerul general al ros-albastrilor a apreciat si evolutia…

- O cherhana din judetul Constanta a fost amendata cu 14.000 de lei de comisarii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta, care au gasit mai multe nereguli, printre care peste cu aspect de intrare in putrefactie, mizerie in blocul alimentar, legume cu mucegai si produse…

- Magazinul Selgros din Cluj-Napoca a fost amendat cu 30.000 de lei, dupa un control al Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC), in cadrul caruia au fost descoperite mai multe nereguli, inclusiv echipamente murdare, mucegai, rugina. Inspectorii ANPC au gasit și produse care…