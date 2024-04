Disney+ ar putea oferi canale care transmit în continuu Disney vrea sa adauge serviciului sau de streaming o noua modalitate de vizionare a continutului, care sa elimine nevoia luarii unei decizii din partea utilizatorului, sustin surse citate de The Information. Astfel, Disney+ va contine canale care vor emite non-stop continutul disponibil in cadrul platformei, precum cel legat de universurile Marvel sau Star Wars. Dincolo de acestea, viitoarele canale vor reda si continut mai vechi al companiei precum filmele clasice Disney sau animatiile produse de Pixar. Aceste canale ar urma sa difuzeze si reclame, de care abonatii nu vor scapa chiar daca au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

