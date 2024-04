Notificarea a fost emisa luni, in temeiul Legii WARN, o lege a muncii din SUA care impune companiilor cu 100 sau mai multi angajati sa notifice cu 60 de zile inainte despre inchiderile planificate ale unor activitati sau disponibilizarile in masa. Sub presiunea vanzarilor in scadere si a unui razboi din ce in ce mai intens al preturilor, Tesla a anuntat saptamana trecuta o noua runda de concedieri, reducand mai mult de 10% din locurile de munca. Reducerile de locuri de munca, efectuate la nivel global, includ 285 de angajati in Buffalo, New York. Anuntul Tesla spune ca disponibilizarile vor incepe…