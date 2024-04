O companie importantă concediază peste 700 de angajați O companie importanta concediaza peste 700 de angajați. Este vorba despre Nike, care va elimina aproximativ 740 de locuri de munca de la sediul sau central pana la sfarșitul lunii iunie, ca parte a planului sau multianual de reducere a costurilor, potrivit Bloomberg . Intr-o comunicare oficiala cu statul Oregon de vineri, vicepreședintele Nike, Michele Adams, a declarat ca mișcarea reprezinta o „a doua faza a impactului”, pe masura ce cea mai mare companie de imbracaminte sport din lume iși reduce forța de munca. Directorul executiv John Donahoe a declarat in decembrie ca Nike, cu sediul in Beaverton,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

