Orașul unde o fabrică din România care oferă sute de locuri de muncă. Investiția se ridică la 30 de milioane de euro O investiție semnificativa de 30 de milioane de euro a fost finalizata recent intr-o fabrica din Romania. Primarul localitații unde a fost construita fabrica a confirmat ca compania Soceram, specializata in producția de materiale de construcții, a realizat aceasta noua unitate de producție pentru BCA. Fabrica ocupa o suprafața de 10 hectare in zona Cojani, Targu Carbunești, județul Gorj, unde compania deține terenul inca din 2008. Se estimeaza ca aceasta va fi operaționala pana la finalul anului. Aceasta noua fabrica va genera intre 200 și 250 de locuri de munca in comunitatea locala, conform… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O noua fabrica in Romania promite sa revitalizeze zona și sa ofere sute de locuri de munca. Cu o investiție de 30 de milioane de euro, compania Soceram se pregatește sa deschida o fabrica noua dedicata producției de materiale de construcții, in special BC

- Producția pe cateva luni a viitoarei fabrici de BCA de la Targu-Carbunești, Gorj, este deja vanduta. Compania Soceram a gasit clienți pentru materialele de construcție inainte de a finaliza lucrarile la fabrica, dupa cum a precizat primarul din Targu-Carbunești, Danuț Birau. Este și motivul pentru care…

- 4.000 de locuri de munca și energie cat pentru alimentarea unui oraș ca Buzaul. Asta ar vrea sa obțina Romania prin construirea unei centrale nucleare la Doicești, cu tehnologie americana. La 90 de kilometri de București ar urma sa fie amplasate 6 reactoare modulare mici suficiente pentru alimentarea…

- Tesla va deschide o fabrica intr-un oraș din Romania. Primarul susține ca numarul de angajați va fi de cel puțin 200 intr-o prima etapa, urmand a fi triplate, in viitor. Partea grupului ceh TESLA, Tesla Energy Storage, dezvaluie intenția de a construi o fabrica de baterii intr-un oraș din Romania. Bateriile…

- Intr-un comunicat, relativ recent, o mare companie producatoare de sisteme staționare de stocare a energiei cu baterii, anunța ca va investii cateva milioane de euro in Romaina. Concret, este vorba de compania ceha Tesla, nu a lui Elon Musk, și despre orasul din Romania in care se deschide o fabrica…

- Un oraș din Romania va gazdui o fabrica a unui gigant mondial. Este vorba despre Tesla Energy Storage, o divizie a grupului ceh TESLA, a anunțat intenția de a construi o fabrica de baterii in țara noastra. Aceasta fabrica va produce baterii destinate atat utilizarii rezidențiale, cat și celor comerciale…

- In luna noiembrie a acestui an, ar trebui inaugurata fabrica de BCA de la Targu-Carbunești, Gorj. Este o investiție de 30 de milioane de euro a companiei Soceram. Fabrica se intinde pe o suprafața de 10 hectare. La cea mai mare fabrica de BCA-uri din Romania ar urma sa lucreze 100 de angajați. In primavara…

- Grupul chinez Haida, care se ocupa de producția de anvelope auto, a inființat recent o filiala a sa in Romania, și pregatește construcția unei fabrici in țara pentru a facilita producția sa de anvelope.