- BMW anunța prima sa investiție majora in Romania. Mai exact se asociaza cu japonezii de la NTT Data pentru a deschide la Cluj-Napoca un centru de dezvoltare IT, despre care spune ca va angaja mii de oameni, in urmatorii trei ani.

- Deputatul PSD de Vrancea Laurențiu Marin a declarat ca Romania a inregistrat, in anul 2023, cifre record, atat in privința numarului de angajați, cat și a contractelor de munca active. Acesta a aratat ca in Romania erau la finele anului trecut 5,7 milioane de angajați și 6,8 milioane de contracte de…

- Tesla va deschide o fabrica intr-un oraș din Romania. Primarul susține ca numarul de angajați va fi de cel puțin 200 intr-o prima etapa, urmand a fi triplate, in viitor. Partea grupului ceh TESLA, Tesla Energy Storage, dezvaluie intenția de a construi o fabrica de baterii intr-un oraș din Romania. Bateriile…

- RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, cel mai mare proiect de economie circulara din Romania, deschide cel de-al doilea centru de colectare a ambalajelor de bauturi din țara, in cadrul parcului logistic din Giarmata, județul Timiș.

- Vești bune pentru locuitorii unui oraș din Romania. Vor fi create 150 noi locuri de munca dupa ce o companie globala a cumparat fosta fabrica de materiale de construcții a lui Irinel Columbeanu.

- Grupul chinez Haida, care se ocupa de producția de anvelope auto, a inființat recent o filiala a sa in Romania, și pregatește construcția unei fabrici in țara pentru a facilita producția sa de anvelope.