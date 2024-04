Stiri pe aceeasi tema

- Compania multinaționala turco-spaniola Beycelik Gestamp deschide in acest an o noua fabrica in Romania, vizavi de actuala fabrica pe care o are in comuna Darmanești (Argeș), la 20 de kilometri de Pitești.

- O noua fabrica in Romania promite sa revitalizeze zona și sa ofere sute de locuri de munca. Cu o investiție de 30 de milioane de euro, compania Soceram se pregatește sa deschida o fabrica noua dedicata producției de materiale de construcții, in special BC

- 4.000 de locuri de munca și energie cat pentru alimentarea unui oraș ca Buzaul. Asta ar vrea sa obțina Romania prin construirea unei centrale nucleare la Doicești, cu tehnologie americana. La 90 de kilometri de București ar urma sa fie amplasate 6 reactoare modulare mici suficiente pentru alimentarea…

- BMW anunța prima sa investiție majora in Romania. Mai exact se asociaza cu japonezii de la NTT Data pentru a deschide la Cluj-Napoca un centru de dezvoltare IT, despre care spune ca va angaja mii de oameni, in urmatorii trei ani.

- Tesla va deschide o fabrica intr-un oraș din Romania. Primarul susține ca numarul de angajați va fi de cel puțin 200 intr-o prima etapa, urmand a fi triplate, in viitor. Partea grupului ceh TESLA, Tesla Energy Storage, dezvaluie intenția de a construi o fabrica de baterii intr-un oraș din Romania. Bateriile…

- Un oraș din Romania va gazdui o fabrica a unui gigant mondial. Este vorba despre Tesla Energy Storage, o divizie a grupului ceh TESLA, a anunțat intenția de a construi o fabrica de baterii in țara noastra. Aceasta fabrica va produce baterii destinate atat utilizarii rezidențiale, cat și celor comerciale…

- RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, cel mai mare proiect de economie circulara din Romania, deschide cel de-al doilea centru de colectare a ambalajelor de bauturi din țara, in cadrul parcului logistic din Giarmata, județul Timiș.

- Vești bune pentru locuitorii unui oraș din Romania. Vor fi create 150 noi locuri de munca dupa ce o companie globala a cumparat fosta fabrica de materiale de construcții a lui Irinel Columbeanu.