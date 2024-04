Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a adoptat, joi, ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a art. LIX din Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung. Actul normativ extinde, pana…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, subliniaza ca reinființarea Antifraudei nu are ca scop reluarea practicilor vechi ale Garzii Financiare. Structurile teritoriale județene sunt direcționate catre un singur obiectiv: consolidarea capacitații ANAF de a combate evaziunea fiscala. De-a lungul anilor,…

- Pana la sfarșitul acestui an, se estimeaza ca peste 100 de poziții de membri in consiliile de administrație ale companiilor de stat vor fi ocupate, conform declarațiilor președintelui Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Intreprinderilor Publice (AMEPIP), Mihai Precup. Agenția opereaza…

- Agenția de rating Fitch a pastrat ratingul Romaniei la BBB- cu perspectiva stabila. „Ratingul BBB- este susținut de apartenența la UE și de intrarile de capital aferene care susțin convergența veniturilor, finanțele externe și stabilitatea macroeconomica”, spune agenția.

- Ministrul Economiei, Stefan Oprea, a declarat vineri dupa ședința de Guvern, ca Uzina Mecanica Cugir este o companie cu capital de stat care nu mai are nicio datorie, la sfarsitul lunii decembrie anul trecut fiind platite toate datoriile. Ministrul a anuntat ca Guvernul a aprobat angajarea a inca 88…

- Mihai Constantin a declarat, dupa sedinta de Guvern, ca eliminarea taxarii cu 10% a concediilor medicale, s-ar putea intample "chiar in viitoarea sedinta de guvern, responsabil fiind Ministerul Finantelor pentru aceasta speta. Decizia este luata, a fost comunicata in spatiul public este si oportuna…

- Guvernul va imputernici joi, printr un memorandum, Ministerul Finantelor in vederea contractarii de asistenta juridica pentru reprezentarea Romaniei in procesul pe care compania Pfizer l a intentat statului roman. Guvernul va imputernici joi, printr un memorandum, Ministerul Finantelor in vederea contractarii…

- Ministerul de Externe a transmis ca este ingrijorat cu privire la acuzațiile de implicare a 12 angajati ai Agenției ONU pentru refugiați in atacurile Hamas din 7 octombrie, din Israel. Totuși, Guvernul menține finantarea, contribuția voluntara de 200.000 de euro.