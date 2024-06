Stiri pe aceeasi tema

- “Lansam o initiativa benefica pentru toti cetatenii Romaniei: dreptul de a-si produce propria energie electrica, dar si sa consume la preturi mai mici energia produsa intr-o astfel de comunitate. In cadrul acestei masuri, am instituit Grupul de Lucru pentru dezvoltarea Comunitatilor de Energie in Romania.…

- Cea mai importanta sursa de ingrijorare – 33% dintre romani sunt ingrijorati cel mai mult de posibilitatea unui conflict/razboi in care sa fie implicata Romania (comparativ cu 9,9% in mai 2014), conform unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. Cresterea preturilor este mentionata de 28,6%…

- Persoanele cu nivel de instruire scazut și mediu au fost cele mai afectate de șomaj in 2023. Datele INS arata de asemenea ca 51% dintre tinerii fara loc de munca se aflau in categoria șomeri de lunga durata

- Ministerul Finanțelor spune ca agenția de rating SandP a reconfirmat ratingul Romaniei la BBB-/A3 și a pastrat perspectiva la stabila, dar in comunicatul oficial autoritațile nu menționeaza multe lucruri.

- Ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valeri Kuzmin, a comentat ironic, intr-o declaratie acordata Agenției de presa a Rusiei TASS, convocarea la Ministerul Afacerilor Externe pe problema Tezaurului Romaniei, susținand ca „subiectul conversatiei nu a fost clar definit” si ca a fost cel mai vag demers pe…

- Conform sondajului de opinie realizat de INSCOP Research la comanda News.ro in februarie 2024, trei sferturi dintre romani considera ca razboiul din Ucraina este periculos pentru Romania. Razboiul din Ucraina, periculos pentru Romania 76% dintre romani considera ca razboiul din Ucraina este periculos…

- Trei sferturi dintre romani considera ca razboiul din Ucraina este periculos pentru Romania, conform unui sondaj realizat de INSCOP Research la comanda News.ro. Metodologie Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research la comanda agenției de știri News.ro. Datele au fost culese in perioada 22…