Contabilii protestează pentru eliminarea e-TVA Contabilii protesteaza Patronatul Antreprenorilor Contabili din Romania (PACR) anunța ca pe 8 iulie va avea loc un protest pentru eliminarea e-TVA , potrivit unui mesaj publicat pe Facebook. „Ne confruntam cu un moment critic pentru viitorul nostru economic. Abuzurile legislative și masurile fiscale opresive afecteaza fiecare antreprenor, economist, contabil și contribuabil din aceasta țara. Este timpul sa ne ridicam impotriva acestor nedreptați și sa cerem schimbari fundamentale. Scopul nostru principal este eliminarea E-TVA și oprirea dictaturii fiscale exercitate prin ordonanțe de urgența emise… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

