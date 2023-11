Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat ca vineri seara, puțin inainte de ora 20:00, s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 4,3 grade, cu epicentrul in județul Gorj. Seismul a fost resimțit și in Caraș-Severin și Hunedoara. „In ziua de 10 noiembrie 2023, 19:48:21…

- Inspectorii din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Vest, care are in grija județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, au efectuat in ultima saptamana acțiuni de control la 41 de magazine aparținand lanțului de supermarketuri Lidl. In urma acestor controale operative,…

- Accident grav astazi in Hateg, judetul Hunedoara, in jurul orei 11. Un sofer in varsta de 73 de ani a pierdut controlul masinii si s-a rasturnat in albia raului Galbena. Barbatul din Hateg conducea pe o strada din oras la momentul incidentului. Dupa ce a cazut cu masina in apa acesta a fost preluat…

- Zi plina pentru pompierii din judetul Hunedoara. Salvatorii din Deva au intervenit pe o strada din resedinta judetului la un incendiu de vegetatie. Au mai fost urgente semnalate si in localitatile Bucium-Orlea, Ciopeia si Soimus. Incendiul de vegetație uscata a fost semnalat pe strada Primaverii, din…

- In aceasta seara populatia din zona municipiului Petrosani, judetul Hunedoara, a fost atentionata printr-un mesaj de avertizare RO-ALERT de faptul ca in localitate a fost semnalata prezenta unui urs. La aceasta ora intervin jandarmii de la IJJ Hunedoara, precum si echipaje SMURD Petroșani. Articolul…

- Pompierii din judetul Hunedoara au avut o noapte incarcata dupa ce aversele au cauzat probleme in special in Petrila si Petrosani. Mai multe gospodarii, pivnite si case au fost inundate. De asemenea un pom a cazut pe o conducta de gaze si a fost nevoie de ridicarea capacitatii operationale. „Pompierii…

- Accident grav in vestul țarii. Echipajele operative sosite la fața locului au constatat faptul ca in accident au fost implicate trei autoturisme și au rezultat șapte victime, iar doua dintre aceste au fost gasite incarcerate. Pompierii au acționat de urgența pentru descarcerarea celor doua persoane…

- Meteorologii au emis un cod galben de ploi și furtuni pentru cea mai mare parte a Transilvaniei și zona montana, precum și local in Muntenia și Moldova. 21 de județe vor fi sub avertizarea meteo de vineri, de la ora 10.00, și pana sambata dimineața. Codul galben e valabil inclusiv in judetele Arad si…