Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 20 ani a fost ranit in noaptea de luni spre marti dupa ce a cazut de pe capota unui autoturism aflat in mers pe care s-a urcat din gluma, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt.

- O locomotiva a luat foc vineri dimineața langa stația Petroșani. Vehiculul nu era in mișcare. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de pompieri. Pompierii de la ISU Hunedoara au fost anunțați ca un incendiu a izbucnit intr-o locomotiva garata langa stația Petroșani. La fața locului, ei…

- Un barbat din localitatea Blajeni, judetul Hunedoara, a suferit rani grave dupa ce tractorul pe care il conducea s-a rasturnat peste el, in timp ce lucra pe camp. „Sosit de urgența la locul accidentului, echipajul SMURD al Secției Brad a constatat ca barbatul, in varsta de aproximativ 55 de ani, era…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Hunedoara, cei ai Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Petroșani, cu sprijinul polițiștilor din cadrul SAS, au pus marti in executare 11 mandate de perchezitii domiciliare in municipiul Petroșani și orașul…

- Accident de circulatie grav sambata in municipiul Petrosani, din judetul Hunedoara. Trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dintre care doua au fost extrase dintr-o masina, care s-a ciocnit de un alt autovehicul. Un modul de descarcerare, o ambulanța SMURD și doua echipaje ale Serviciului…

- Un accident cu șase persoane ranite s-a produs duminica in localitatea Aninoasa, județul Hunedoara. O conducta de gaz a fost avariata. In accident au fost implicate doua autoturisme și au rezultat șase victime (patru barbați și doua femei). Persoanele ranite au primit ajutor medical și ulterior au fost…

- Accident soldat cu ranirea usoara a unui minor in judetul Hunedoara, pe DN 76. Doua masini s-au ciocnit pe raza localitatii Luncoiu de Jos. Baiatul in varsta de 10 ani a fost transportat la spital. „Pompierii secției Brad au intervenit, in urma cu puțin timp, cu o autospeciala de stingere și cu un echipaj…