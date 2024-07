Stiri pe aceeasi tema

- Grav accident de circulatie pe raza localitatii Vetel, din judetul Hunedoara, semnalat prin apel la 112. Trei persoane au fost ranite in urma impactului dintre doua masini. E posibil ca una dintre masini sa fi patruns pe contrasens. „Din primele informații, se pare ca accidentul este grav, momentan…

- Trei persoane, printre care și un minor, au fost grav ranite și transportate la spital in urma unui grav accident rutier care s-a produs astazi, in jurul orei 9.00, pe DN 7, in localitatea Vețel. Sosite de urgența la locul impactului, echipajele de pompieri din Deva și Ilia au constatat ca accidentul…

- Politistii SICE Hunedoara au descins in doua comune din zona orasului Hateg intr-un dosar privind comiterea infracțiunilor de inșelaciune, fals privind identitatea și fals in inscrisuri sub semnatura privata. Un barbat care a furat datele unei alte persoane de pe site-urile sociale a contractat mai…

- Hidrologii au emis miercuri dimineața o avertizare Cod galben de inundații pentru rauri din județele Hunedoara, Arad și Bihor. Sunt vizate raurile din bazinele hidrografice: Crișul Alb – afluenții aferenți sectorului aval S.H. Vața de Jos, Tauz (afluent al raului Crișul Negru) – bazin superior și afluenți…

- Grav accident de circulatie luni dimineata pe raza localitatii Sarmizegetusa, din judetul Hunedoara, unde trei persoane au fost ranite in urma impactului dintre doua masini. Incidentul a fost semnalat la 112. „Pentru misiune au fost alocate o autospeciala de descarcerare din cadrul Detașamentului Hunedoara,…

- Caz deosebit de grav luni in municipiul Vulcan, din judetul Hunedoara, unde un tanar a fost injunghiat in plina strada. Tanarul ar fi fost injunghiat in zona inimii si lasat sa zaca pe șosea, conform Observatorulnational.ro. Conform imaginilor de pe retelele sociale in zona se aflau mai multe persoane,…

- FOTO-VIDEO UPDATE: Accident rutier la Alba Iulia, pe Calea Moților. Doua persoane ranite, doua mașini avariate Un accident rutier s-a petrecut miercuri, la Alba Iulia, pe Calea Moților. Doua mașini au fost avariate. Doua persoane au avut nevoie de asistența medicala. La fața locului acționeaza echipaje…